Министр и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает, что Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность и увеличить расходы на поддержку Украины в случае ослабления помощи странами Запада.

Об этом он заявил в интервью изданию Handelsblatt.

"К сожалению, существует реальная опасность того, что поддержка начнет разваливаться. Вот почему Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность", - сказал министр.

Хабек добавил, что Германия должна быть готова выделить больше на поддержку Украины, чем было заложено в бюджете на следующий год.

"Мы договорились сейчас собрать 17 миллиардов евро для Украины из регулярного бюджета на 2024 год. Но мы видим, как меняется международная ситуация. Если мы серьезно относимся к интересам нашей собственной безопасности, из этого следует, что поддержка Украины не должна потерпеть неудачу из-за долгового тормоза", - сообщил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц тоже говорил, что Германия должна быть готова сильнее помогать Украине, "если другие ослабнут".

А министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Европа готовится к тому, что Украина может лишиться военной поддержки США и её потребуется компенсировать.