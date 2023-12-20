Генпрокуратура Германии хочет конфисковать в бюджет более 720 млн евро замороженных российских денег.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Это актив неназванной российской компании, которая попала под санкции и пыталась вывезти замороженные средства.

В связи с этим федеральная прокуратура решила, что деньги нужно конфисковать. Если это произойдет, то станет прецедентом.

При этом по сообщению Sky News, ЕС на следующей неделе может принять решение, как использовать российские замороженные активы. ЕС заморозил российские активы на сумму около 21,5 млрд евро и еще 300 млрд евро центрального банка арестованы всеми странами G7.

Около 125 миллиардов евро из них принадлежат бельгийской компании Euroclear. Бельгия подсчитала, что в 2023-2024 годах она соберет 2,3 миллиарда евро налогов с этой суммы и передаст их Украине. Но чтобы применить это правило ко всему ЕС, нужно согласие всех 27 его стран

Ранее Bloomberg называл страны ЕС, которые тормозят использование российских активов для восстановления Украины. Среди этих стран - Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург. В них "выразили осторожность в отношении ускорения процесса и призвали к более постепенному подходу".