США ужесточают свою позицию по передаче Украине заблокированных на Западе российских активов. Вашингтон заговорил о том, что существует путь к конфискации активов "в соответствии с международным правом".

Об этом пишет Financial Times.

"Члены G7 и другие особо пострадавшие государства могут арестовать российские суверенные активы в качестве контрмеры, чтобы побудить Россию прекратить агрессию", – говорится в письме правительства США, которое было распространено в комитетах G7.

Издание со ссылкой на чиновников пишет, что Штаты начали "активные переговоры" об этом и ведет к тому, что данный вопрос вынесут на обсуждение ближайшего саммита лидеров "семерки".

Отметим, что следующий такой саммит планируется провести 13-15 июня в Италии.

По информации Financial Times Еврокомиссия предложит новую схему использования замороженных российских активов. План состоит в том, чтобы перевести Украине до 2027 года 15 млрд евро доходов от активов РФ (по 3 млрд в год).

Эксперт озвучил схему, как Украина может использовать замороженные активы РФ на сотни миллиардов долларов. Он считает, что следует сформировать Фонд восстановления Украины и выдать ему кредиты на сумму замороженных активов российского Центробанка под гарантии Всемирного банка. Если Россия откажется сотрудничать по этой программе, такие кредиты можно переоформлять бесконечно долго, пока они радикально не обесценятся.