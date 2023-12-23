Из-за сокращения помощи Запада украинским войскам не хватает артиллерийских снарядов на линии фронта, что вынуждает некоторые подразделения отменить запланированные атаки.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на беседы с бойцами ВСУ.

Нехватка боеприпасов "усугубляет и без того ощутимую тревогу в украинской столице", поскольку американская и европейская помощь прекращается и наступает зима, говорится в статье.

"Нашим артиллеристам дан лимит снарядов по каждой цели", - рассказал военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады, которая ведет боевые действия на юго-востоке Запорожской области.

"Если там цель меньшего размера - например, минометная позиция - то всего дают пять или семь снарядов, - говорит он на условиях анонимности. - Нельзя выиграть войну только на мотивации. Должно быть какое-либо численное преимущество, но с оружием и системами вооружений становится только хуже".

31-летний Артем, наводчик 148-й артиллерийской бригады, стреляющий из 155-мм гаубицы, говорит, что его подразделение теперь выпускает по объектам противника всего 10-20 снарядов в день, тогда как раньше оно использовало в среднем 50 снарядов, а иногда и до 90.

"Что можно сделать с 10-ю снарядами в день? Этого едва хватит для ответа на их наступление, мы даже не говорим об атаке их позиций. Если ситуация не изменится или даже ухудшится, мы не сможем их подавить, и они нас отбросят назад", - сказал Артем.

При этом, как говорят украинские военные, российские войска сейчас не испытывают нехватку артиллерийских снарядов.

Ранее Bloomberg писал, что из-за проблем с западной помощью Украина может быть вынуждена пойти на переговоры с РФ.

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