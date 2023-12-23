Президент США Джо Байден подписал законопроект о ежегодных расходах на оборону, в котором предусмотрена рекордная сумма для Пентагона в 886 миллиардов долларов. Также в нем указывается помощь для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня я подписал закон HR 2670, "Закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) на 2024 финансовый год" ("Акт"). Закон разрешает ассигнование на финансовый год главным образом для программ национальной безопасности Министерства обороны, Министерства энергетики, Государственного департамента и разведывательного сообщества", - говорится в сообщении.

По словам Байдена, закон предоставляет критически важные полномочия для создания армии, необходимой "для сдерживания будущих конфликтов, одновременно поддерживая военнослужащих, их супругов и семьи, ежедневно выполняющих эту миссию".

Сумма для помощи Украине составляет 300 миллионов долларов на 2024 и 2025 финансовые годы, в частности до сентября 2025 года.

Напомним, этот законопроект об оборонной политике США на прошлой неделе был принят Конгрессом. Документ поддержали как республиканцы, так и демократы.

Ранее мы писали, что в Белом доме ожидают, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины в январе.