Администрация Джо Байдена, столкнувшаяся с нежеланием Конгресса выделять деньги Киеву, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

США при этом оказывают давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию. Вокруг деталей стратегии использования российских активов пока ведется дискуссия, не решено, будут ли средства поступать напрямую Киеву или использованы другими способами.

Ранее мы писали, что Франция, Германия и Италия крайне осторожно относятся к идее США конфисковать российские активы для помощи Украине. Специалисты говорят, что возможности РФ противостоять судебным разбирательствам ограничены, но Москва "найдет другие способы ответить взаимностью", что будет означать причинение большего вреда западному бизнесу в РФ и другой потенциальный ущерб.

В то же время генпрокуратура Германии хочет конфисковать в бюджет более 720 млн евро замороженных российских денег.