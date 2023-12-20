Три ведущие страны ЕС "крайне осторожно" относятся к идее США все-таки конфисковать российские активы для помощи Украине - Франция, Германия и Италия.

Об этом сообщает Financial Times.

"Европейские чиновники опасаются возможного возмездия, если государственный иммунитет будет подорван. Один из них отметил, что по сравнению с этим США владеют лишь очень небольшим объемом активов российского центрального банка", - пишет издание.

"С точки зрения ЕС нам есть что терять", — сказал представитель ЕС.

Специалисты говорят, что возможности РФ противостоять судебным разбирательствам ограничены, но Москва "найдет другие способы ответить взаимностью", что будет означать причинение большего вреда западному бизнесу в РФ и другой потенциальный ущерб.

Также они говорят, что суверенный иммунитет "действует в обе стороны", а Германия до сих пор в некоторых странах является объектом военного ущерба - со времен Второй мировой войны.

Вместо этого ЕС настаивает на использовании только прибыли от замороженных активов РФ. Но некоторые страны побаиваются даже такого шага.

Напомним, что генпрокуратура Германии хочет конфисковать в бюджет более 720 миллионов евро замороженных российских денег.