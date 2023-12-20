Ведущие страны ЕС крайне осторожно относятся к идее США конфисковать российские активы - Financial Times
Три ведущие страны ЕС "крайне осторожно" относятся к идее США все-таки конфисковать российские активы для помощи Украине - Франция, Германия и Италия.
Об этом сообщает Financial Times.
"Европейские чиновники опасаются возможного возмездия, если государственный иммунитет будет подорван. Один из них отметил, что по сравнению с этим США владеют лишь очень небольшим объемом активов российского центрального банка", - пишет издание.
"С точки зрения ЕС нам есть что терять", — сказал представитель ЕС.
Специалисты говорят, что возможности РФ противостоять судебным разбирательствам ограничены, но Москва "найдет другие способы ответить взаимностью", что будет означать причинение большего вреда западному бизнесу в РФ и другой потенциальный ущерб.
Также они говорят, что суверенный иммунитет "действует в обе стороны", а Германия до сих пор в некоторых странах является объектом военного ущерба - со времен Второй мировой войны.
Вместо этого ЕС настаивает на использовании только прибыли от замороженных активов РФ. Но некоторые страны побаиваются даже такого шага.
Напомним, что генпрокуратура Германии хочет конфисковать в бюджет более 720 миллионов евро замороженных российских денег.