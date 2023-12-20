Демократы и республиканцы в Сенате США выпустили совместное заявление, по которому вопрос помощи Украине переносится на следующий год.

Его подписали глава демократического большинства Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконел.

"Пока переговорщики решают оставшиеся вопросы, мы надеемся, что их усилия позволят Сенату принять быстрые меры по дополнительному документу по национальной безопасности в начале нового года.

В оставшееся в этом году время переговорщики в Сенате и администрации будут продолжать добросовестно работать над завершением своего соглашения", - говорится в совместном заявлении.

"Мы полны решимости удовлетворить потребности на южной границе и помочь союзникам и партнерам противостоять серьезным угрозам в Израиле, Украине и Индо-Тихоокеанском регионе", - добавили сенаторы.

Напомним, в Сенате обсуждают сделку, по которой Байден идет на ужесточение по миграции через мексиканскую границу, а республиканцы разблокируют финансовую помощь Украине.

При этом данную сделку еще должна будет утвердить Палата представителей, где у республиканцев большинство, и настроения среди них более радикальные.

Ранее мы писали о том, что Госдеп США заявил об ограничениях в военной помощи Украине.

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