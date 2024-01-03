Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) опроверг информацию газеты Politico, согласно которой Вашингтон изменил свой подход к войне в Украине, и делают ставку не на победу Киева, а на усиление украинской позиции на потенциальных переговорах с Россией.

Как сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, такая трактовка позиции США является неправильной.

Касаясь взрывов на поминках генерала Сулеймани в иранском Кермане, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США не имеют никакой роли в этих событиях.

Миллер добавил, что у Америки нет оснований полагать, что и Израиль причастен к этим взрывам.

Также он заявил, что Госдепартамент США "не видит признаков геноцида в секторе Газа".

Американские и европейские чиновники "переключают свое внимание с поддержки цели Украины по полной победе над Россией и освобождения всех территорий на улучшение позиции Киева в возможных переговорах о прекращении войны" с сохранением за РФ контроля над частью Украины, - сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Мы ранее сообщали, что глава МИД Украины Кулеба считает, что с Трампом можно работать.