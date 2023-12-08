Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что отреагировал на заявление американского президента Джо Байдена, назвавшего "диктатором" лидера КНР Си Цзиньпина, из-за "уставшей шеи".

Об этом глава Госдепа сообщил в интервью телеканалу СNN.

"Мне хочется сказать, что у нас был действительно долгий день, очень важное и напряженное обсуждение с Китаем. Моя шея была немного скованной. Вы знаете, такое случается", - сказал Блинкен.

Напомним, в сети многие обратили внимание на реакцию госсекретаря США Энтони Блинкена, когда американский президент Джо Байден сразу после своей встречи с Си Цзиньпином на брифинге назвал лидера КНР "диктатором". После этих слов госсекретарь стал недовольно качать головой.

Многие комментаторы посчитали, что Блинкен был расстроен высказыванием американского президента, поскольку именно он долгое время готовил эту важную встречу.

Отметим, что в МИД КНР назвали слова Байдена "ошибочными и безответственными".

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