В сети многие обратили внимание на реакцию госсекретаря США Энтони Блинкена, когда американский президент Джо Байден сразу после своей встречи с Си Цзиньпином назвал лидера КНР "диктатором".

После этих слов госсекретарь стал недовольно качать головой.

Многие комментаторы посчитали, что Блинкен был расстроен высказыванием президента, поскольку именно он долгое время готовил эту важную встречу.

Напомним, покидая саммит после пресс-конференции, американский президент заявил, что по-прежнему считает Си "диктатором" - несмотря на прогресс, достигнутый на встрече.

"Он диктатор в том смысле, что он человек, который руководит коммунистической страной", - объяснил свою позицию президент США.

В МИД Китая назвали эти слова "ошибочными и безответственными".

Известно, что на вчерашней встрече Байден сказал главе КНР, что соперничество США и Китая не должно привести к конфликту.

В ответ Си Цзиньпин предупредил, что "конфликт и конфронтация будут иметь невыносимые последствия для обеих сторон".

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