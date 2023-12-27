Администрация президента США Джо Байдена "незаметно меняет свою стратегию в Украине". Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, американские и европейские чиновники "переключают свое внимание с поддержки цели Украины по полной победе над Россией и освобождения всех территорий на улучшение позиции Киева в возможных переговорах о прекращении войны" с сохранением за РФ контроля над частью Украины.

Хотя публично Штаты заявляют, что официальных изменений в политике администрации не произошло. Но непублично с властями Украины уже идут переговоры о переходе в оборону.

Представитель администрации сообщил журналу Politico Magazine, что большая часть этого стратегического перехода к обороне направлена на укрепление позиции Украины на любых будущих переговорах.

Однако он добавил, что никаких переговоров пока не планируется и что украинские силы все еще продолжают наступление в отдельных местах.

Для Байдена вести почти двухлетнюю войну в разгар трудной избирательной кампании, когда бывший президент Дональд Трамп и другие кандидаты-республиканцы открыто высмеивают его усилия, в лучшем случае окажется непростой задачей.

"Эти дискуссии [о мирных переговорах] начинаются, но [администрация] не может публично отступить из-за политического риска", - сказал представитель Конгресса.

Ранее бывший сотрудник Совета национальной безопасности США при президенте страны и экс-помощник Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен заявил, что США приостановили военную помощь Украине из-за отсутствия успеха летнего контрнаступления.

Также мы писали, что в Италии заявили, что пришло время начать поиск политического решения для прекращения войны в Украине.