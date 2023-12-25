Центр противодействия дезинформации при СНБО заявляет, что журналисты газеты The New York Times, написавшие статью о готовности России к переговорам, являются агентами Кремля.

""Сигнал" РФ на самом деле может быть сделан, чтобы воспрепятствовать дальнейшей военной помощи ВСУ от Запада; а также быть попыткой добавить рейтингов Трампу, который готов "отдать" проезжую часть украинской территории.

Не стоит забывать, что Россия играет в "мир", инвестируя все больше в ВПК и наращивая кадровую армию. В статье об этом, конечно, речь не идет", - говорится в сообщении.

Также в ЦПД пишут, что для написания этого текста "Россия задействовала американских журналистов, завербованных при их работе в России".

Все трое авторов этой статьи - американцы. Один из них - глава московского бюро NYT Антон Трояновский, который родился в Москве. Когда ему было 5 лет его семья уехала в Германию, а затем - в США. Он удостоен Пулитцеровской премии.

Статью NYT и вероятность окончания войны в ближайшем будущем, мы анализировали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что специалист по стратегическому планированию Мэттью Шмидт считает, что заморозка боевых действий по линии фронта - наиболее реалистичный вариант окончания войны в Украине.