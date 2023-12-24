Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призывает активнее поддерживать Украину. Также он считает, что президент РФ Владимир Путин будет продолжать войну до окончательной победы в Украине.

Об этом Боррель сообщил в интервью The Guardian.

"Путин не может быть удовлетворен частью Украины и позволить остальной Украине принадлежать Европейскому Союзу, но он не может быть удовлетворен ограниченной территориальной победой. Он не откажется от войны, особенно перед американскими выборами, которые могут представить ему гораздо более благоприятный сценарий. Поэтому мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени", - сказал он.

"Если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине", - добавил Боррель.

По его словам в феврале 2022 года российская армия направила в Украину 150 тысяч человек. "Сейчас их 450 000, то есть в три раза больше", - сказал еврокомиссар.

Отметим, что, по данным New York Times, Россия готова к сделке по заморозке войны в Украине и может отказаться от дальнейших завоеваний.

Война в Украине идет уже 669-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.