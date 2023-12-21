Американский "Центр Стимсона" проанализировал, как могли бы выглядеть мирные договоренности Украины, России и Запада.

Авторами материала о договоренностях выступили два известных американских эксперта: Сэмуель Чарап, старший политолог корпорации Rand, которая занимается в том числе анализом для Пентагона, и Джереми Шапиро, директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям.

Они пишут о том, что пока "перспективы немедленных переговоров кажутся туманными". Но предлагают подумать над ними уже сейчас, "чтобы политики были готовы, когда придет время".

Чарап и Шапиро спрогнозировали, какой может быть "реалистичный результат" таких переговоров, если они начнутся.

1. На первом этапе Украина и Россия могли бы договориться о прекращении огня, разведении войск и создании контактной группы по мониторингу договоренностей (без введения миротворцев, так как ни Киев, ни Москва на это скорее всего не пойдут, да и огромная линия фронта не позволит это сделать).

При этом авторы предлагают остановить бои по линии фронта.

2. На втором этапе предполагается решение ключевого для России вопроса о военном взаимодействии Украины с Западом, то есть членстве в НАТО. Указывается, что Москва с высокой вероятностью продолжит воевать до тех пор, пока именно этот вопрос не будет урегулирован.

Здесь эксперты перечисляют все известные на сегодня модели:

отказ Украины от Альянса, в том числе по Стамбульской формуле (с гарантиями безопасности крупных держав, включая Россию), либо по модели Израиля (то есть с гарантиями поставок оружия от Запада, но без обязательства воевать за Украину);

"частичное" присоединение к НАТО по модели Западной Германии, когда гарантии Альянса не распространяются на ситуацию, если Украина попытается военным путем вернуть захваченные территории. Также упоминается норвежская модель, когда Норвегия, будучи членом Альянса, давала соседнему с ней СССР гарантии неразмещения ядерного оружия, иностранных войск и отсутствия учений. Либо может быть некий микс.

При обсуждении любых гарантий Украине, пишут авторы, необходимо добиться, чтобы война не повторилась. Это возможно только при условии консультаций с российскими властями и получении как минимум "неявного согласия" России на любой финальный вариант.

На этом же этапе должны быть заключены соглашения о восстановлении Украины (в основном за счет Запада), выплаты ей ущерба (вероятно, за счет уже замороженных на Западе активов РФ) и "частичном смягчении западных санкций" против России, которое может быть увязано с соблюдением Москвой мирных договоренностей.

При этом авторы полагают, что вопрос о границах перенесут на потом и соглашения будут заключены на основе сохранения и Украиной, и Россией контроля над теми территориями, которые они де-факто будут контролировать на момент прекращения огня. Авторы считают, что долгосрочной "теорией победы" для обеих сторон, вероятно, станет схема Германии - когда в итоге победит более привлекательная модель, за которую люди "проголосуют ногами". Но не исключают, что может сложиться ситуация и как в Корее - заморозка на неопределённое время.

3. Третий этап - это создание новой системы регионального порядка в Европе и механизма урегулирования конфликтов для достижения прочного мира, поскольку "сама война выросла из споров между Россией, Западом и странами, расположенными между ними, по поводу регионального порядка".

Ключевой здесь будет та модель безопасности, которую изберут на втором этапе для Украины.

Еще два элемента региональной стабилизации - разрядка между РФ и НАТО, которые могут договориться о новых мерах по контролю вооружений, а также возобновление части связей Запада и России (авиарейсы, либерализация виз и экономических связей).

"Нет никакого способа вернуться к нормальным отношениям с Россией после того, как она нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины. Но все еще можно представить себе управление конкуренцией с Россией и выработку региональных договоренностей, которые уменьшат вероятность будущих конфликтов и будут способствовать региональной и глобальной стабильности", - пишут авторы.

Летом мы оценивали шансы окончания войны в Украине путем заморозки конфликта.

А чуть менее года назад разбирали вероятность развития событий в Украине по "корейскому сценарию".