Некоторые даже "самые ярые" сторонники Украины на Западе сейчас говорят о необходимости для Киева "смириться с замороженным конфликтом и объявить о победе".

Об этом пишет издание Financiаl Times.

"Мы должны перевернуть представление и сказать, что Путин потерпел неудачу", - заявил один из бывших американских чиновников.

Издание пишет, что РФ добилась "гораздо худших результатов", чем ожидали многие аналитики в начале вторжения, а Украина сохранила выход к Черному морю, отбила войска РФ от Киева и получила зеленый свет на начало переговоров о вступлении в ЕС, что должно привести к увеличению финансовой и технической помощи.

Ранее мы подробно писали о том, почему Украина и западные союзники могут согласиться на вариант перемирия или заморозки по линии фронта - так называемый финско-корейский сценарий.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы при поддержке артиллерии и авиации. На линии фронта сейчас погодный тупик. На Донбассе дожди, мокрый снег и обледенение. Техника с обеих сторон вязнет в грязи.

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