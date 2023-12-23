В Италии заявили, что пришло время начать поиск политического решения для прекращения войны в Украине.

Такое заявление сделал министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время своего визита в Польшу, передаёт издание ANSA.

"Война продолжается уже почти два года, и я думаю, что наряду и параллельно с военным вмешательством и поддержкой Украины важно идти по пути, который приведёт к политическому решению", - сказал Крозетто.

"То, чего нельзя добиться военным путем - а до сих пор мы добились сохранения Украины, которая могла быть уничтожена, и укрепления границы, блокировавшей нападение России, - можно достичь, открыв дипломатический и политический фронт, чтобы попытаться добиться того же результата посредством мирных переговоров", - заявил министр.

"То, что существовало до войны, должно быть восстановлено, а того, чего нельзя сделать оружием, нужно добиться по-другому", - добавил он.

Ранее мы объясняли, чего хочет "партия мира" на Западе и почему она выступает за скорейшее окончание войны.

Между тем, как пишет The New York Times, Владимир Путин намекает Западу на готовность к переговорам о прекращении огня по линии фронта в Украине.