Бывший президент США Дональд Трамп хочет дебатировать с действующим главой Белого дома Джо Байденом в рамках предвыборной кампании.

Об этом сам Трамп заявил в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту.



"О, я буду ждать этого с нетерпением! Как насчёт десяти раундов? Как насчёт дебатировать десять раз?" - сказал Трамп.

Так он ответил на вопрос ведущего, стал бы политик участвовать в дебатах с Байденом, если они оба выиграют партийные номинации.



Согласно законодательству США, кандидат в президенты может отказаться от участия в дебатах, если посчитает их невыгодными для своего рейтинга.

Сам Трамп отказался участвовать в публичных спорах с другими кандидатами-республиканцами, но не исключает, что на определённом этапе президентской гонки может вернуться к дебатам с соперниками-однопартийцами.

Напомним, недавно Дональд Трамп опубликовал предвыборное видео, в котором сравнил свое президентство с каденцией демократа Джо Байдена и высмеял нынешнего президента США.

Ранее в Сенате США допустили, что Трамп может сорвать сделку между конгрессменами по выделению помощи Украине.

"Он представляет собой огромную политическую силу в этой партии. И вопрос в том, поступят ли они правильно, даже несмотря на то, что знают, что Дональд Трамп самым отвратительным и злобным образом нападет на них?" - заявил один из конгрессменов.