Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу Белого дома Джо Байдена на 4%.

Об этом свидетельствует новый опрос Гарварда/Харриса.

Согласно данным, результат Роберта Ф. Кеннеди-младшего составляет 20% при условии его включения в опрос. Он отбирает 8% голосов у Трампа и 12% у Байдена, что позволяет предположить, что Кеннеди представляет собой большую угрозу для Байдена, чем для Трампа.

Ранее опросы показывали, что экс-президент США Дональд Трамп опережает президента США Джо Байдена на 2% в очном противостоянии, но в целом американцы хотели бы выбирать из других кандидатов. На данный момент единственный вероятный "кто-то другой" - это Роберт Ф. Кеннеди-младший, который подал независимую заявку.

Также сообщалось, что если бы президентские выборы в США состоялись сейчас, экс-президент США Дональд Трамп опередил бы действующего президента Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов.

Отметим, что недавно поддержка деятельности американского лидера Джо Байдена упала до 37,7% – это самый низкий его показатель за время президентства.