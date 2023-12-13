Последний опрос показал, что экс-президент США Дональд Трамп опережает президента США Джо Байдена на 2% в очном противостоянии, но в целом американцы хотели бы выбирать из других кандидатов.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп набрал 38%, Байден - 36%. При этом 26% респондентов заявили, что они не уверены или могут проголосовать за кого-то другого.

Американцы считают, что Трамп лучше справится с экономикой и мигрантами. Байден лидирует среди сторонников абортов, борьбы с изменением климата, контроля оружия и повышения налогов для богатых.

На данный момент единственный вероятный "кто-то другой" - это Роберт Ф. Кеннеди-младший, который подал независимую заявку. Опрос показал, что он в большей мере перетягивает на себя голоса Байдена.

Когда избирателям разрешили выбирать из них троих, то отрыв Трампа от Байдена вырос до 5%. Кеннеди получил 16%, Трамп - 36%, а Байден - 31%.

Reuters считает, что решающую роль могут сыграть избиратели в нескольких штатах. А также вынесение Трампу обвинительного приговора - тогда он может потерять треть сторонников республиканцев.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Трамп впервые опередил Байдена в предвыборных опросах. За Дональда Трампа сейчас готовы проголосовать 47% участников, а за Джо Байдена - только 43%. Этот разрыв становится еще больше - 37% против 31% - если к подсчету добавляются другие потенциальные кандидаты на грядущих выборах