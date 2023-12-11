Поддержка деятельности американского лидера Джо Байдена упала до 37,7% – это самый низкий его показатель за время президентства.

Об этом сообщает ABC News.

Также издание пишет, что этот показатель – самый низкий после 35 месяцев правления за всю историю опросов в США.

При этом антирейтинг составляет 55,8%.

Напомним, в середине ноября рейтинг одобрения президента США Джо Байдена падал до самого низкого уровня за время его нахождения на посту главы Белого дома и составлял 40%. Показатели объяснялись тем, что избиратели недовольны проведением внешней политики Байдена в вопросе конфликта Израиля и Палестины.

Ранее сообщалось, что рейтинг экс-президента США Дональда Трампа превысил рейтинг действующего главы Белого дома Джо Байдена. За Дональда Трампа сейчас готовы проголосовать 47% участников, а за Джо Байдена - только 43%. Этот разрыв становится еще больше - 37% против 31% - если к подсчету добавляются другие потенциальные кандидаты на грядущих выборах.

Тем временем издание NBC News написало, что Джо Байден рискует потерять поддержку внутри Демократической партии среди конгрессменов латиноамериканского происхождения. Это может случиться из-за желания президента искать компромисс с республиканцами по ужесточению контроля над южной границей США, чтобы получить их поддержку в вопросе финансирования Украины.