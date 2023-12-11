Президент США Джо Байден рискует потерять поддержку внутри Демократической партии среди конгрессменов латиноамериканского происхождения.

Об этом пишет NBC News.

"Это может случиться из-за желания президента искать компромисс с республиканцами по ужесточению контроля над южной границей США, чтобы получить их поддержку в вопросе финансирования Украины", - сообщает издание.

При этом, согласно опросу газеты The Wall Street Journal, 64% американцев недовольны нынешней работой Байдена по урегулированию ситуации на южной границе США.

Напомним, агентство Reuters писало, что у Байдена рассматривали возможность компромиссов по вопросам иммиграции для разблокировки помощи Украине. Речь идет о введении новых ограничений на тех, кто может просить убежища, и расширения оснований для депортации.

Перед этим Сенат США не поддержал выделение помощи Украине. Требование республиканцев - предусмотреть в этом же законопроекте средства и меры для укрепления границы с Мексикой, а также ужесточить законы о миграции. Но этому активно противятся демократы, не желая подрывать свою электоральную базу менее чем за год до выборов президента.

Также мы писали, что поддержка Джо Байдена среди арабов-граждан США опустилась до рекордно низкой отметки - 17%, в то время как в 2020 году она была 59%.