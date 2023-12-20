Суд в Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в президентских выборах. Но решение пока не вступило в силу - он еще может подать апелляцию.

Верховный суд американского штата Колорадо постановил исключить бывшего президента Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента США в 2024 году из-за его роли в событиях 6 января 2021 года, когда его сторонники проникли в здание Конгресса.



Это судебное решение сделало Дональда Трампа первым кандидатом в президенты в истории США, которого признали не имеющим права занимать Белый дом в соответствии с крайне редко используемым положением Конституции, которое запрещает должностным лицам, участвовавшим в "мятеже или восстании", занимать официальные посты.



Суд при небольшом перевесе голосов (4:3) пришел к выводу, что Конституция запрещает претенденту на выдвижение от Республиканской партии в 2024 году появляться в избирательном бюллетене из-за его роли "в подстрекательстве к насилию против правительства США".



Постановление суда относится только к республиканским праймериз в штате Колорадо, которые пройдут там 5 марта, но это решение, вероятно, также повлияет на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября.



Вступление решения в силу отложено до подачи апелляции в следующем месяце.



Представители Трампа уже заявили, что обжалуют решение в Верховном суде США.

Напомним, что, согласно опросам, Трамп является лидером избирательной гонки - его рейтинг выше, чем рейтинг президента Байдена.

СМИ пишут, что Трамп намерен провести кадровые чистки в США и прекратить помощь Украине, когда станет президентом.