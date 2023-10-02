Верховный суд США не стал запрещать Дональду Трампу, недавно признанному виновным в мошенничестве по делу о махинациях с отчетами, баллотироваться в президенты Соединенных Штатов.

Об этом сообщает CNN.

Верховный суд заявил, что не будет рассматривать долгосрочное оспаривание права Дональда Трампа баллотироваться на пост президента из-за его предполагаемой роли в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года.

Дело было возбуждено Джоном Энтони Кастро, малоизвестным кандидатом в президенты от Республиканской партии, который в начале этого года подал в суд на Трампа, пытаясь лишить его права баллотироваться на пост президента и занимать этот пост, "учитывая его предполагаемое предоставление помощи для преступников и повстанцев, совершивших жестокое нападение на Капитолий Соединенных Штатов 6 января 2021 года".

Напомним, что Трамп не признал себя виновным по обвинению в попытке оспорить результаты выборов президента США в 2020 году, что привело к штурму Капитолия.

Также адвокат бывшего президента США исключил сделку Трампа с прокуратурой по делу о штурме Капитолия.

Как писала "Страна", президент США Джо Байден назвал штурм Капитолия в январе 2021 года попыткой государственного переворота.