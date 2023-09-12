Владимир Путин заявил, что независимо от результатов выборов президента США, "принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике Вашингтона не будет".

В частности, по его словам, Кремль не ожидает изменения позиции США в случае избрания Трампа, поскольку нынешние власти США, по утверждению Путина, настроили американское общество в антироссийском ключе и рассматривают Россию как врага.

Хотя Путин считает, что у РФ есть "много друзей и единомышленников в США".

Президент РФ назвал "полной чушью и бредом собачьим" утверждения о связях Трампа с РФ. Говорит, что именно Трамп в свое время ввел больше всего санкций против России.

Но ситуация вокруг Трампа (вероятно, связанная с уголовными делами бывшего президента США) "хороша для РФ тем, что показывает всю гнилость американской политической системы", а также "обнажает внутренние проблемы США".

В частности, по словам Путина, она показала "звериный оскал американского капитализма".

Ранее американские СМИ писали, что Путин рассчитывает на поражение Байдена на выборах 2024 года и не намерен идти на деэскалацию как минимум до этого времени.

Также многие западные эксперты считают, что Путин не пытается скорее закончить войну в Украине, а готовится к эскалации конфликта.