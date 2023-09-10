США предлагают включить российского оппозиционера Алексея Навального, которого в начале августа приговорили к 19 годам колонии особого режима по шести статьям, в многосторонний обмен заключенными между Западом и РФ.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из нескольких западных стран.

По их словам, в список на обмен могут включить также Вадима Красикова, которого в декабре 2021 года приговорили в Германии к пожизненному заключению. Немецкий суд признал россиянина виновным в убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Западные СМИ называют Красикова бывшим сотрудником российских спецслужб.

Как пишет WSJ, именно Красиков является "центральной фигурой" в потенциальной сделке по обмену арестованных в России американцев - ветерана морской пехоты Пола Уилана, приговоренного к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, и журналиста WSJ Эвана Гершковича, арестованного в марте также по обвинению в шпионаже.

Более того, один из европейских чиновников в разговоре с изданием заявил, что президент РФ Владимир Путин лично "заинтересован в обмене только Красикова". По его словам, незадолго до вынесения приговора в 2021 году глава Кремля поручил секретарю Совбеза Николаю Патрушеву изучить возможность обмена заключенными с целью освобождения россиянина. В Кремле о таком поручении не сообщали.

Отметим, что в ФРГ заявляли, что, согласно законодательству страны, осужденный за убийство иностранец не может быть включен в сделку по обмену заключенными с другими странами.

Что касается Навального, то вопрос его передачи в США поднимался журналистами после переговоров Путина и Джо Байдена в июне 2021 года. Однако тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны США подобных предложений не озвучивалось.

Напомним, в мае телеканал CNN сообщал, что Белый дом может смягчить санкции в обмен на возврат из России граждан США Уилана и Гершковича.

Также WSJ писала, что власти США готовы к креативным решениям для освобождения Гершковича и Уилана.