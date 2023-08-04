Российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима.

Об этом сообщает телеграм-канал его соратников.

Оппозиционера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса: призывы к экстремизму, финансирование экстремизма, создание экстремистского сообщества, создание посягающей на права граждан НКО, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма.

Сторона обвинения требовала приговорить Навального к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Вместе с Навальным по делу проходит бывший сотрудник его штаба Даниэль Холодный. Обвинение требовало назначить ему 10 лет колонии общего режима.

Приговор вынес Московский городской суд на выездном заседании в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где Навальный отбывает девятилетний срок по другим уголовным делам. Дело рассматривалось в закрытом режиме, в зал заседаний суда не пустили даже родителей Навального.

В конце июля мы писали, что прокуратура запросила Навальному 20 лет колонии строгого режима по делу об экстремизме.

А в апреле пресс-секретарь оппозиционера заявила, что его могут медленно травить в российской тюрьме.