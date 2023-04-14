Пресс-секретарь Алексея Навального заявила, что осужденного российского оппозиционера могут медленно травить в российской тюрьме. В ночь с пятницы на субботу для него вызвали скорую помощь в исправительную колонию строгого режима ИК-6.

Слова Киры Ярмыш приводит Reuters.

По ее словам, Навальный страдал от сильных болей в желудке и не мог есть тюремную пищу, потому что она усиливала его боль, а с понедельника ему запретили покупать альтернативную еду.

"Он ничего не ест, потому что ему запрещено получать передачи с продуктами или покупать продукты в тюремном магазине, а еда, которую ему предоставляют в тюрьме, фактически усиливает боль в желудке. Его здоровье не в хорошем состоянии. Нельзя исключать, что его отравляют, не в огромных дозах, как раньше, а в маленьких, чтобы он не умер сразу, а чтобы страдал и портил свое здоровье" - говорит Ярмыш.

Окончательных доказательств теории отравления нет, но Навальный никогда раньше не испытывал такой боли в животе, заявила она.

Reuters поинтересовались в Кремле насчет заявления о медленном отравлении оппозиционера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это, что в Кремле не следят за состоянием его здоровья и что это дело ФСИН.

Напомним, отбывающий срок Навальный сообщил, что Мария Певчих стала новым главой его Фонда борьбы с коррупцией.

Тем временем сам Навальный заявил о неизбежности военного поражения РФ и призвал признать Украину в границах 1991 года.