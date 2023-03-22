Главой совета директоров российского "Фонда борьбы с коррупцией", основанного оппозиционером Алексеем Навальным, стала Мария Певчих.

Об этом решении сообщил телеграм-канал "Навальный", владелец которого сейчас отбывает срок в российской колонии.

"Новым председателем совета директоров ACF назначена Мария Певчих — создатель и бессменная глава отдела расследований. Ее публичная работа за последние два года сделала ее ярким политическим лидером. Вы ее хорошо знаете, ну а у меня нет сомнений в том, что она прекрасно справится и с этими обязанностями", - сказано в записи.

Ранее пост главы ФБК занимал Леонид Волков, который покинул его после скандала. В начале марта он рассказал, что осенью прошлого года направил письмо от имени Фонда в офис главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля с просьбой пересмотреть решение о санкциях в отношении владельца "Альфа Групп" Михаила Фридмана, но при этом не поставил в известность коллег по Фонду.

9 марта Волков признал ошибку и заявил, что уходит с поста главы ФБК.

ФБК является ключевой организацией навальнистов. А потому его глава считается неформальным лидером сторонников Навального, пока тот сидит в тюрьме.

Таким образом, теперь их лидером "на воле" стала Мария Певчих. Это соратница Навального, ставшая широко известной после истории с его отравлением. Она сопровождала его в поездке в Томск, где он, предположительно, был отравлен, и вывезла за границу бутылку с водой из номера, где ночевал Навальный. Впоследствии эта бутылка стала ключевым вещдоком в деле: немецкие следователи заявили, что обнаружили на ней следы боевого отравляющего вещества.

Не так давно она дала большое интервью блогеру Юрию Дудю и в целом становится все более заметной фигурой среди российской оппозиционной эмиграции.