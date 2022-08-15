Администрация колонии строгого режима №6 в Мелехово Владимирской области (РФ) отправила российского оппозиционера Алексея Навального в штрафной изолятор (ШИЗО).

Об этом сообщается от имени политика в его Инстаграме.

В записи Навальный называет себя иконой осознанного потребления и описывает, что имеется в его распоряжении в ШИЗО: кружка и книга. Ложку и тарелку ему дают на время еды. У Навального также забрали тюремную одежду, выдав временную с надписью "ШИЗО".

Затем он рассказал, как оказался в изоляторе.

"Кремль хочет видеть свой ГУЛАГ состоящим из безмолвных рабов. А тут я вместо того, чтобы умолять о помиловании, кого-то объединяю и требую соблюдения каких-то законов. Поэтому меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы. Это, безусловно, характеризует меня как неисправимого злодея. Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор. Пока на 3 суток, но - радостно улыбнулся и.о. начальника, - в середине сентября у меня свидание с родственниками. Содержащимся в ШИЗО свидания запрещены, поэтому если я "не пересмотрю свое отношение", то изолятор станет моей постоянной резиденцией", - написал Навальный.

Он добавил, что ШИЗО - самое суровое наказание в легальной тюремной иерархии.

"Впрочем, в нелегальной тоже - пытают и убивают чаще всего именно здесь. Устроено это так. Бетонная конура 2,5х3 метра. Чаще всего там невыносимо, потому что холодно и сыро. У меня пляжный вариант - очень жарко и почти нет воздуха. Форточка крохотная. Вентиляции нет. Ночью лежишь и чувствуешь себя рыбой на берегу. Железная койка пристегивается к стене. В 5 утра забирают матрас и подушку (это называется "мягкий инвентарь") и поднимают койку. В 9 вечера койку снова опускают. Железный стол и лавка, раковина, дырка в полу. Под потолком две камеры. Свидания запрещены, письма запрещены, передачи запрещены. Единственное место в тюрьме, где даже курение запрещено. Бумагу и ручку дают на 1 час 15 минут в день. Прогулка - час в такой же камере, но с куском неба. Все время обыски и руки за спиной. Вот сижу сейчас на железной лавке за железным столом. Допишу этот пост и буду писать инструкцию для зэков об их правах на рабочем месте, пока не заберут бумагу", - сообщил о своем быте Навальный.

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Ранее "Страна" писала, что в марте Навального осудили на 9 лет колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Предыдущий приговор на 3,5 года оппозиционер получил в феврале 2021 года по делу "Ив Роше".

Мы также сообщали о жалобе Навального на то, что он не может вести антивоенную кампанию через Google и Meta.