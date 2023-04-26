В Москве сегодня начался новый большой судебный процесс над оппозиционером Алексеем Навальным, который может завершиться для него пожизненным сроком.

Об этом пишут российские СМИ.

Рассмотрение стартовало в Басманном суде. Следком России на этот раз обвиняет оппозиционера:

в пропаганде терроризма и экстремизма,

финансировании экстремистской деятельности,

реабилитации нацизма.

По словам Навального, следователи считают его лидером преступной группы, которая занималась "пропагандой терроризма и экстремизма" в YouTube-канала "Популярная политика" (его ведут соратники Навального).

Впрочем, в чем конкретно обвиняют Навального — неизвестно. Материалы дела не опубликованы. Распространить информацию не смогут и адвокаты — со ссылкой на тайну следствия суд проходит в закрытом режиме. Известно лишь, уголовное дело насчитывает 196 томов.

Адвокаты Навального считали, что с учетом сроков по этим статьям ему грозит 30 лет тюрьмы — предельный срок, который УК РФ разрешает назначать осужденному "по совокупности приговоров" путем присоединения нового срока к неотбытой части наказания.

Однако сегодня в ходе судебного процесса оппозиционер сообщил, что на него заведено еще дело о терроризме, по которому ему может грозить уже пожизненный срок.

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года. Он был арестован в московском аэропорту по прилету из Германии, где проходил лечение после отравления. Суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Он должен был освободиться уже летом 2023 года.

Однако в марте 2022 года Алексей Навальный был вновь осужден — уже к 9 годам тюрьмы по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Отбывает срок к колонии строгого режима во Владимирской области. Теперь он должен выйти в 2031 году. Если не получит новый срок по новому делу.