Белый дом изучает возможность смягчения ряда антироссийских санкций, чтобы вернуть домой арестованных в РФ граждан США Пола Уилана и Эвана Гершковича.

Об этом CNN заявили высокопоставленные представители администрации.

Также они сообщили, что администрация Байдена ищет по всему миру предложения, которые могли бы побудить Россию освободить двух задержанных американцев.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, в настоящее время у США нет под стражей высокопоставленных российских шпионов, которых можно было бы отправить на обмен, что вызывает необходимость обратиться за помощью к союзникам.

Администрация Байдена забрасывает широкую сеть, обращаясь к странам-союзникам, у которых под стражей находятся российские шпионы, чтобы оценить, захотят ли они заключить сделку в рамках более крупного пакета обмена заключенными.

Ранее сообщалось, что власти США готовы к креативным решениям для освобождения Гершковича и Уилана.

"США открыты для креативных решений по достижению соглашения как по Уилану, так и по Гершковичу", - говорится в публикации.

В то же время собеседник издания заявил, что предложения должны соответствовать законам.

"Мы постоянно смотрим, что может быть уместно или результативно", - добавил он.

Известно, что Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. ФСБ утверждало, что он был арестован "при проведении шпионской акции". Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

Что касается журналиста Эвана Гершковича, то его задержали в конце марта в российском Екатеринбурге по подозрению в том, что он "по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну".