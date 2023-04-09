США готовы к "креативным" решениям, чтобы достичь соглашения по освобождению в России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника из Белого дома.

"США открыты для креативных решений по достижению соглашения как по Уилану, так и по Гершковичу", - говорится в публикации.

В то же время собеседник издания заявил, что предложения должны соответствовать законам.



"Мы постоянно смотрим, что может быть уместно или результативно", - добавил он.

Издание отмечает, что задержание журналиста Гершковича привлекло к себе пристальное внимание. По мнению СМИ, в таких условиях вряд ли будет легко заключить соглашение с участием трех или более стран.

Напомним, Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. ФСБ утверждало, что он был арестован "при проведении шпионской акции". Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

Что касается Эвана Гершковича, его задержали в конце марта в российском Екатеринбурге по подозрению в том, что он "по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну".

Вскоре после задержания американца арестовал Московский суд.