По последним данным, в результате взрыва на кладбище в иранском Кермане, где проходили траурные шествия в честь четвёртой годовщины смерти генерала Касема Сулеймани, погибли 103 человека и более 200 пострадали.

Об этом сообщают местные издания.

Ранее говорили о 73 погибших и 171 раненом.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал "жёсткий ответ" на эту акцию.

"Запятнанные кровью невинных руки и гнусные мысли, которые привели преступников к этой ошибке, отныне станут целью репрессий и справедливого наказания. Эта трагедия повлечёт за собой жёсткий ответ", - заявил Хаменеи.

Ранее Иран заявлял, что не хочет эскалации войны, но она неизбежна, если Израиль продолжит военные действия.

"<...> Мы сказали, что Иран не хочет распространения войны, но из-за подхода, принятого США и Израилем в регионе, но если преступления против жителей Газы и Западного Берега не будут остановлены, любая возможность может быть рассмотрена, и более широкий конфликт может оказаться неизбежным", - заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян.

Мы также сообщали, что по данным разведки, Иран не хочет прямого конфликта с Израилем или США из-за боёв в секторе Газа.