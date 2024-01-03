В иранском Кермане рядом с кладбищем прогремел взрыв. На кладбище похоронен бывший командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани.

Об этом сообщают местные СМИ.

Сначала сообщалось, что погибли не менее 50 человек, по уточненным данным - 73, в том числе шестеро детей. Официально пока подтверждена гибель 20 человек. Еще 171 человек получил ранения.

По предварительным данным, у кладбища прогремели два взрыва: в 700 и 1000 метрах от места захоронения генерала Сулеймани. Есть информация, что рядом с дорогой на кладбище взорвались две сумки с бомбами, которые привели в действие дистанционно.

Местные власти назвали произошедшие взрывы террористической атакой.

Взрывы случились в день памяти Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года в результате авиаудара ВВС США. То есть сегодня была годовщина его гибели, на которую, видимо, и собралось множество граждан.

Чуть менее года назад в Иране тоже прогремели взрывы на военном складе и заводе по производству масла. Тогда власти заявили об атаке дронов.

А в 2020 году после убийства Сулеймани мы разбирали в отдельном материале, начнется ли после этого большая война на Ближнем Востоке и что значит это убийство для Украины.