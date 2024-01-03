Эксперты считают, что Израиль и "Хезболла" как никогда близки к полномасштабной войне после вчерашнего удара по лидерам ХАМАС в пригороде Бейрута.

Их мнение приводит Bild.

О вероятной войне говорит военный эксперт Майкл Горовиц из аналитического центра Le Beck International.

Эксперт по Ближнему Востоку Международного института стратегических исследований Эмиль Хокаем пишет, что "впереди нас ждут трудные и ужасные времена".

"Учитывая тяжесть боевых действий против ХАМАС в Газе, кто-нибудь верит, что операция против более крупной, сильной и проверенной в боях организации — такой, как "Хезболла", — с более совершенным арсеналом и реальной стратегической подготовкой будет легкой?" — задаётся вопросом он.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла уже заявил, что "это преступление никогда не останется без ответа и наказания".

А госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный визит в Израиль из соображений безопасности.

Напомним, что в результате израильского удара дроном около столицы Ливана погиб замглавы ХАМАС Салех аль-Арури и другие командиры.

ХАМАС атаковал Израиль ракетами и захватил заложников в приграничных с сектором Газа поселках 7 октября 2023 года. После этого в Израиле объявили войну.