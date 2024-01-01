Израиль выводит часть войск из сектора Газа, чтобы перейти к более целенаправленным операциям против ХАМАС.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя США.

"Решение Израиля вывести часть войск из сектора Газа, по-видимому, является началом постепенного перехода к операциям меньшей интенсивности на севере", - заявил он.

Напомним, 24 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа. По его словам, это "единственный путь вернуть заложников, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Соединённые Штаты ожидают, что Израиль переведёт боевые действия в секторе Газа в фазу пониженной интенсивности, в ходе которой будут проводиться локальные операции, адресно направленные против руководства и инфраструктуры ХАМАС.

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