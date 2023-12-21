Соединённые Штаты ожидают, что Израиль переведёт боевые действия в секторе Газа в фазу пониженной интенсивности, в ходе которой будут проводиться локальные операции, адресно направленные против руководства и инфраструктуры ХАМАСа, признанной террористической в США и Евросоюзе.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на итоговой пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, как только действия израильской армии станут более избирательными, то сопутствующий ущерб, наносимый гражданскому населению, должен будет значительно снизиться.

Как это признавал сам Тель-Авив, Израиль сталкивается с растущим давлением со стороны своих западных союзников, требующих остановить массированные удары, которые привели к полному разрушению большей части ранее густонаселённой Газы.

В частности, Вашингтон, ближайший союзник Израиля, в течение последней недели публично призывал ЦАХАЛ сократить масштабы войны и перейти к более целенаправленной кампании против ХАМАС.

"Мы по-прежнему считаем, что Израиль не должен выбирать между устранением угрозы со стороны ХАМАС и минимизацией жертв среди мирного населения Газы. Он обязан делать и то, и другое, и у него есть стратегический интерес делать и то, и другое", - сказал Блинкен.

Вместе с тем госсекретарь США подчеркнул, что его поражает отсутствие требований со стороны других стран к ХАМАС сложить оружие и сдаться. Блинкен призвал оказать давление на палестинскую группировку, чтобы она осуществила эти шаги для прекращения войны. "Если ХАМАС сделает это, то завтра всё закончится", - заверил глава Госдепартамента.

Напомним, в заложниках у джихадистов в Газе по-прежнему находятся более 130 человек, захваченных террористическими группировками во время нападения на юг Израиля 7 октября. СМИ сообщают, что Израиль при посредничестве Катара и Египта продолжает вести переговоры об установлении нового гуманитарного перемирия в обмен на освобождение оставшейся части задержанных. Кроме того, предполагается, что со своей стороны Израиль освободит из тюрем ряд палестинских заключённых.

По последним данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в результате израильских обстрелов с октября погибли 20 тысяч палестинцев, большинство из которых - женщины и дети. Многие страны обвиняют Израиль в ударах по мирному населению. Израильская же армия утверждает, что уничтожает исключительно террористическую инфраструктуру и обвиняет ХАМАС в размещении своих объектов в жилых кварталах палестинского анклава.

Ранее президент США Джо Байден склонял Израиль снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа.

Мы также сообщали, что Израиль может прекратить масштабные боевые действия в секторе Газа по рекомендации Вашингтона.