Армия Израиля взяла под полный контроль Джабалию на севере сектора Газы.

Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на информацию от командира 162-й дивизии Ицика Коэна.

Коэн сказал, что его войскам удалось "сломать оперативные возможности" бригады ХАМАСа на севере города Газы, и они получили полный контроль над районом Джабалия.

"162-я дивизия осуществляет оперативный контроль в Джабалии. Джабалия уже не та Джабалия, какой была раньше. Мы убили в Джабалии сотни террористов и арестовали около 500 подозреваемых в террористической деятельности, некоторые из которых принимали участие в событиях 7 октября", - сказал он.

Ранее сталоизвестно, что армия Израиля будет наступать "везде, где есть ХАМАС", включая юг сектора Газа.

"Это произойдет там, где и когда будет удобно для ЦАХАЛа и когда условия будут оптимальны", - сообщил представитель израильского генштаба.

Мы также сообщали, что Израиль планирует наземную войну против Хезболлы в Ливане. ЦАХАЛ заявляет, что хочет отбросить "Хезболлу" на север к реке Литани - линии, имеющей символическое значение для обеих сторон.