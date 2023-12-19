"Убиты сотни террористов". Израиль заявил о взятии под контроль района на севере сектора Газа
Армия Израиля взяла под полный контроль Джабалию на севере сектора Газы.
Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на информацию от командира 162-й дивизии Ицика Коэна.
Коэн сказал, что его войскам удалось "сломать оперативные возможности" бригады ХАМАСа на севере города Газы, и они получили полный контроль над районом Джабалия.
"162-я дивизия осуществляет оперативный контроль в Джабалии. Джабалия уже не та Джабалия, какой была раньше. Мы убили в Джабалии сотни террористов и арестовали около 500 подозреваемых в террористической деятельности, некоторые из которых принимали участие в событиях 7 октября", - сказал он.
Ранее сталоизвестно, что армия Израиля будет наступать "везде, где есть ХАМАС", включая юг сектора Газа.
"Это произойдет там, где и когда будет удобно для ЦАХАЛа и когда условия будут оптимальны", - сообщил представитель израильского генштаба.
Мы также сообщали, что Израиль планирует наземную войну против Хезболлы в Ливане. ЦАХАЛ заявляет, что хочет отбросить "Хезболлу" на север к реке Литани - линии, имеющей символическое значение для обеих сторон.