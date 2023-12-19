Президент США Джо Байден склоняет Израиль снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа "примерно через три недели" - то есть в середине января.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Хотя официально США продолжают говорить, что только Израиль выбирает сроки и формат своей военной операции, непублично американские чиновники давят на израильтян, чтобы те снизили количество обстрелов анклава.

Вашингтон считает, что "Израиль окажется в меньшей безопасности, если его боевые операции превратят все больше палестинцев в сторонников ХАМАС".

С таким же посылом в Израиль накануне приезжал министр обороны США Ллойд Остин.

Вместо "высокоинтенсивной" фазы войны Израилю предлагается выполнять более целенаправленные, основанные на разведке миссии по поиску и уничтожению лидеров ХАМАС, разрушению туннелей и другой инфраструктуры боевиков и спасению заложников.

Напомним, что ранее главы МИД Великобритании, Германии и Франции потребовали от Израиля прекратить огонь в секторе Газа из-за растущих жертв и гуманитарного кризиса.

Между тем газета The Times со ссылкой на источники в Генштабе израильской армии написала, что Израиль планирует "новую наземную войну против Хезболлы" в Ливане. Издание указало, что такой план несет риски дальнейшей эскалации войны в целом на Ближнем Востоке и противоречит призывам сдержанности со стороны западных союзников.