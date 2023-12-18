В воскресенье, 17 декабря, неподалеку от пограничного перехода Эрез с Израилем, ЦАХАЛ обнаружил крупнейший в секторе Газа туннель ХАМАС.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

В публикации говорится, что туннель длиной около четырех километров в некоторых местах углубляется на 50 метров под землю и является достаточно широким для проезда транспортных средств. Он не заходил на израильскую территорию, пишет газета.

Одна из шахт находилась в 400 метрах от контрольно-пропускного пункта Эрез, который до вторжения ХАМАС облегчал передвижение палестинского гражданского населения в Израиль на работу и за медицинской помощью.

По данным ЦАХАЛ, тоннель имеет несколько ответвлений и перекрестков, а также водопровод, электричество и линии связи. В некоторых частях тоннеля военные нашли защитные двери, которые имели целью предотвратить проникновение израильских войск внутрь.

В туннеле было найдено "много оружия", принадлежащего ХАМАС, говорится в публикации.

"Его ширина указывает на то, что он предназначался для совершения рейдов на автомобилях против гражданских лиц в приграничных общинах Газы", - сказал в видеозаявлении командир Северной бригады дивизии Газы, полковник Хаим Коэн.

Ранее агентство Reuters писало, что с начала наземной операции в секторе Газа армия Израиля обнаружила более 800 шахт, ведущих в обширную подземную сеть туннелей и бункеров боевиков ХАМАС, и в ходе боев разрушила более половины из них.

Также сообщалось, что армия Израиля начала заливать туннели Газы морской водой.