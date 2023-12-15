Во время боя в Шеджайе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ошибочно определила трех израильских заложников как угрозу. Они погибли.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Заявляется, что в результате военные открыли огонь по заложникам, и они были убиты. Тела погибших были перевезены на территорию Израиля. Подчеркивается, что в ЦАХАЛ незамедлительно приступили к расследованию инцидента. Армия Израиля также выразила соболезнования семьям погибших.

Напомним, неделю назад сообщалось, что армия Израиля провела неудачную операцию по освобождению заложников в секторе Газа. В ХАМАС заявили, что при попытке израильтян освободить заложника, 25-летнего военного Саара Баруха, погибли он сам и еще несколько израильских солдат.

Между тем США хотят, чтобы Израиль завершил крупномасштабную наземную кампанию в секторе Газа до конца года и перешел к более целенаправленной фазе войны против ХАМАС. Как предполагает администрация Байдена, этот новый этап будет включать "использование небольших групп элитных израильских сил, которые будут перемещаться в населенные пункты Газы и покидать их, выполняя более точные миссии по поиску и уничтожению лидеров ХАМАС, спасению заложников и разрушению туннелей".