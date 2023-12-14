США хотят, чтобы Израиль завершил крупномасштабную наземную кампанию в секторе Газа до конца года.

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена сообщила израильскому правительству, что хочет, чтобы Израиль прекратил свою крупномасштабную наземную кампанию в секторе Газа примерно в конце года и перешел к более целенаправленной фазе войны против ХАМАС, заявили четыре высокопоставленных американских чиновника", – говорится в сообщении.

Как предполагает администрация Байдена, этот новый этап будет включать "использование небольших групп элитных израильских сил, которые будут перемещаться в населенные пункты Газы и покидать их, выполняя более точные миссии по поиску и уничтожению лидеров ХАМАС, спасению заложников и разрушению туннелей".

Ранее американская газета Politico писала, что администрация президента США Джо Байдена дала Израилю срок до конца года, чтобы завершить войну с ХАМАС.

В свою очередь издание Financial Times писало, что операция Израиля против ХАМАС может продлиться год или больше. Среди целей - убийство трех высших руководителей ХАМАС: Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа и Марвана Иссы.