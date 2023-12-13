Президент США Джо Байден сделал резкое заявлению в отношении Израиля с начала войны с ХАМАС.

Об этом пишет ВВС.

Президент США считает, что Израиль начинает терять поддержку из-за неизбирательных бомбардировок сектора Газа.

"Безопасность Израиля может опираться на Соединенные Штаты, но сейчас у него больше, чем у Соединенных Штатов. У него есть ЕС, у него есть Европа, у него есть большая часть мира. Но они начинают терять эту поддержку из-за неизбирательных бомбардировок", — сказал Байден спонсорам своей предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что власти США считают, что для мира на Ближнем Востоке необходимо создать палестинское государство. Напомним, государство Палестина юридически независимо, но признано частично, оно находится в процессе создания. Его независимость признают не все страны мира.

Американская газета Politico писала, что администрация президента США Джо Байдена дала Израилю срок до конца года, чтобы завершить войну с ХАМАС.

В свою очередь издание Financial Times писало, что операция Израиля против ХАМАС может продлиться год или больше. Среди целей - убийство трех высших руководителей ХАМАС: Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа и Марвана Иссы.