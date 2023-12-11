Израиль объявил ультиматум Ливану. ЦАХАЛ угрожает начать наземную операцию на юге Ливана, если "Хезболла" и другие военизированные формирования не отведут свои войска на согласованные в Совбезе ООН позиции в ближайшие 48 часов.

Такая информация сейчас массово распространяется по телеграм-каналам.

Но пока никаких официальных подтверждений ее нет.

Единственный источник - сообщении в X на странице OSINT-исследователей.

Утверждается, что ультиматум Израиля якобы был передан правительству и войскам Ливана через посредников.

В ответ "Хезболла" заявила о готовности открывать огонь по любому солдату ЦАХАЛ или поселенцу в 3-км зоне на ливано-израильской границе.

Ранее Израиль сделал последнее предупреждение "Хезболле" перед возможной войной с Ливаном. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн направил срочное обращение к Совету безопасности ООН, в котором потребовал, чтобы "Хезболла" отвела своих боевиков за реку Литани, в соответствии с резолюцией 1701.

Мы также сообщали, что в случае вступления в войну "Хезболлы" Израиль пригрозил ударить по Ливану и Ирану.