Старший советник президента США Амос Хохштейн прибыл в Израиль на переговоры о предотвращении войны с Ливаном.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Официальные американские лица говорят, что в Белом доме растет беспокойство по поводу роста напряженности на северной границе Израиля , который может привести к большой региональной войне.

Некоторые чиновники в администрации Джо Байдена встревожены тем, что Израиль "пытается спровоцировать "Хезболлу" и создать предлог для более широкой войны в Ливане, которая может еще больше втянуть США и другие страны в конфликт".

Израильские официальные лица это отрицают. Они призывают США дипломатическим путем оказать давление на "Хезболлу", чтобы она отвела свои войска от границы.

Сегодня министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что поддерживаемая Ираном "Хезболла" с 7 октября выпустила по территории его страны более 1000 боеприпасов.

"Иран является корнем враждебности и агрессии против государства Израиль", - отметил министр.

А неделю назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с предупреждением "Хезболле". Он приказал армии готовиться к любому сценарию в случае эскалации с "Хезболлой".