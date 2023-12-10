Гарантировать мир на Ближнем Востоке, в том числе безопасность Израиля, без появления отдельного палестинского государства невозможно.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

По его словам, когда военная операция Израиля завершится, будет необходим долгосрочный мир.

"У нас не будет крепкого мира, не будет надежной безопасности для Израиля до тех пор, пока политические притязания Палестины не будут удовлетворены", - заявил Блинкен.

Напомним, государство Палестина юридически независимо, но признано частично, оно находится в процессе создания. Его независимость признают не все страны мира.

Несмотря на убеждение в необходимости существования независимой Палестины Блинкен высказался против прекращения огня. Отвечая на вопрос о том, будут ли США помогать Израилю, если конфликт затянется, Блинкен заявил, что необходимо проводить операцию до тех пор, пока не появится уверенность в невозможности повторного нападения ХАМАС.

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты продолжают обсуждать с Израилем сроки и способы проведения операции. "но решения принимать Израилю".

Также в эфире ABC News Блинкен заявил, что США выступают против прекращения огня в секторе Газа. По его словам, прекращение огня до победы над правящим палестинским движением ХАМАС только "увековечит" существующие проблемы.

Блинкен резюмировал, что войну можно остановить "уже завтра", если ХАМАС капитулирует.

Напомним, на днях американская газета Politico писала, что администрация президента США Джо Байдена дала Израилю срок до конца года, чтобы завершить войну с ХАМАС.

В свою очередь издание Financial Times писало, что операция Израиля против ХАМАС может продлиться год или больше. Среди целей - убийство трех высших руководителей ХАМАС: Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа и Марвана Иссы.