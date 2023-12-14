Газа больше не является пригодным местом для жизни.

Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини.

Он рассказал, что вернулся из Газы, чтобы принять участие в форуме для беженцев в Женеве. Поездка стала его третьим визитом в город с начала войны, и с каждым разом он замечает, что ситуация в Газе ухудшается.

"Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом", – подчеркнул Лаззарини.

По словам представителя ООН, у палестинского населения кончается время и иссякают возможности укрываться от бомбардировок, поскольку число мест, которые даже условно можно назвать безопасными, постоянно сокращается.

Ранее он отмечал, что гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась настолько, что осажденный анклав стал "адом на земле".

По данным ООН, около 1,87 миллионов людей - более 80% населения сектора Газа - были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских бомбардировок и проведения наземной операции. Из-за скученности людей и плохих санитарных условий в анклаве отмечен серьезный рост инфекционных заболеваний.

ООН не раз требовала немедленно прекратить огонь в секторе Газа.

Ранее Джо Байден заявлял, что Израиль начинает терять поддержку в мире из-за неизбирательных бомбардировок Газы.