Катар передал сектору Газа под контролем ХАМАС миллиарды долларов за последние 10 лет. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху "не только терпел эти выплаты, но и поощрял их".

Об этом пишет The New York Times.

Это было "авантюрой" Нетаньяху в надежде, что стабильный поток денег "поддержит мир в Газе и позволит ХАМАС сосредоточиться на управлении, а не войне".

Критики Нетаньяху называли эту политику "покупкой молчания". После терактов 7 октября и начала войны, Нетаньяху отреагировал на критику, назвав предположение, что он пытался расширить возможности ХАМАС, "смехотворным".

По данным издания, в Израиле все - от политических лидеров, до офицеров и сотрудников разведки – были уверены, что ХАМАС не заинтересован в крупномасштабном нападении и не способен на это.

Даже когда израильские военные получили боевые планы вторжения ХАМАС, а аналитики наблюдали масштабные террористические учения прямо за границей в секторе Газа, выплаты продолжались.

В течение многих лет офицеры израильской разведки даже сопровождали катарского чиновника в Газу, где он раздавал деньги из чемоданов, наполненных миллионами долларов.

Деньги предназначались на выплату правительственных зарплат в секторе Газа, покупку топлива для электростанции. Но представители израильской разведки теперь полагают, что эти деньги сыграли свою роль в успехе терактов 7 октября.

Напомним, Байден заявил, что Израиль начинает терять поддержку в мире из-за неизбирательных бомбардировок.

Ранее мы писали, что армия Израиля провела неудачную операцию по освобождению заложников в секторе Газа. Есть погибшие.