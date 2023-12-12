Опубликовано видео поражения йеменскими хуситами норвежского танкера с нефтью, который шел в Израиль. Судно Strinda атаковали в Баб-эль-Мандебском проливе.

Видео публикует SNN TV.

После попадания в гражданское судно они ликуют и кричат "Смерть Америке!", "Смерть Израилю" и славят Аллаха.

Говорят, что предупредили норвежское судно, но оно продолжило движение. Обещают и дальше поражать гражданские суда, которые идут в порты Израиля.

Напомним, сегодня йеменские хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с нефтью в Красном море, который направлялся в Израиль. Обошлось без жертв, но судно загорелось.

В конце октября они объявили о начале "военной операции" против Израиля.

В ноябре йеменские хуситы заявили, что будут атаковать суда под израильским флагом, а также принадлежащие Израилю или управляемые израильтянами. Сариа призвал "все страны мира эвакуировать своих граждан, находящихся в составе экипажей этих судов", и отказаться от услуг израильских судоходных компаний.

После чего хуситы совершили нападения на несколько израильских судов.